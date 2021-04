Gerhard Berger a choisi le Grand Prix d’Australie 1987, qu’il a remporté après avoir combattu Ayrton Senna, comme sa course la meilleure et la plus difficile.

La course à Adélaïde a servi de finale de la saison 1987, et bien que Nelson Piquet ait peut-être déjà terminé le titre, c’était néanmoins une fin d’année passionnante.

Berger a remporté la pole position, allant sept dixièmes plus vite qu’Alain Prost, tandis que Piquet et Senna formaient une deuxième ligne entièrement brésilienne.

Après avoir été brièvement dépassé par le vainqueur du titre au départ, Berger a rapidement repris la tête et a commencé à s’éloigner. Avec 20 tours à faire, Piquet et retraité et le Ferrari l’homme avait l’air à l’aise.

Cependant, Senna a ensuite effectué une charge tardive et a mis l’Autrichien sous pression, réalisant le meilleur tour après le tour le plus rapide. Berger a cependant été en mesure de répondre et est allé plus vite lui-même tard pour assurer la victoire d’une demi-minute.

Avec le recul, il pense que c’était sa meilleure course de tous les temps, et sa plus difficile.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

«Mon sentiment est que ma meilleure course que j’ai jamais faite a été à la fin de 1987 (saison) de me battre avec Senna», a-t-il déclaré sur le Dans The Fastlane Podcast.

«C’était peut-être ma course la plus difficile que j’ai eu à faire parce qu’il faisait très, très chaud, j’avais Senna au cou et il était à environ quatre secondes derrière moi et il essayait de me rattraper.

«Il a réalisé le tour le plus rapide, j’ai vu qu’il se rapprochait, j’ai joué le peloton avec le tour le plus rapide et il est revenu avec le tour le plus rapide. C’était toute la course qui se passait comme ça et c’était un jeu mental parce que nous avions tous les deux été complètement terminés à cause de la chaleur de la voiture.

«Un circuit urbain comme Adélaïde c’était extrêmement difficile à l’époque parce que nous n’avons pas de changement de vitesse automatique, je pense que c’était environ 3000 changements de vitesse par course et il fallait tout faire avec les mains, on court essentiellement avec une main parce que l’autre main était toujours sur le levier de vitesses.

«Le tout sur cette température avec les voitures turbo difficiles à conduire sur un circuit urbain, pas de place pour les erreurs, les murs de béton toujours très proches, c’était dur. Et puis avoir Senna sur le cou c’était vraiment dur.

«Je gagne la course et c’est encore quand les gens me demandent:« Quelle a été selon vous votre meilleure course? », Je prends toujours cette course.»

Berger et Senna ont ensuite été coéquipiers chez McLaren de 1990 à 1992, le Brésilien l’emportant dans chacune des trois saisons, remportant le titre dans deux d’entre elles.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!