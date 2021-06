Gerhard Berger veut que Sebastian Vettel porte deux casquettes avec le DTM

in

Gerhard Berger souhaite attirer Sebastian Vettel en DTM à la fin de sa carrière en F1 – avec l’offre d’un rôle secondaire hors piste.

On ne sait pas encore combien de temps Vettel continuera en tant que pilote de Formule 1, ayant déménagé cette saison pour rejoindre Aston Martin après six ans chez Ferrari.

Après avoir fait ses débuts en F1 en juin 2007 avec BMW Sauber, l’Allemand en est maintenant à sa 15e campagne et a montré qu’il lui restait beaucoup de vie en terminant deuxième du récent Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Mais il est peu probable que le joueur de 33 ans soit trop loin de penser à ce qui se passera après la Formule 1 et si Berger a une influence significative, cela signifierait DTM.

L’édition 2021 du championnat allemand de voitures de tourisme a débuté le week-end dernier à Monza, avec la première des deux courses sur le site italien remportée par le prodige de Red Bull Liam Lawson, tandis qu’Alex Albon a terminé respectivement quatrième et septième pour ses débuts.

Berger dirige le DTM et ne cache pas qu’il souhaite impliquer Vettel pour renforcer le profil de la série, dans l’espoir d’utiliser la valeur promotionnelle de ses compétences en course et de son intérêt pour les initiatives de développement durable.

“Sebastian est un pilote de course enthousiaste mais il ne restera pas toujours enthousiaste en Formule 1”, a déclaré Berger, cité par Speedweek.

« Il y a un moment où vous pouvez conduire au plus haut niveau. À un moment donné, cette période est terminée mais l’envie de courir n’est pas encore partie. Ensuite, vous vous demandez « que puis-je faire d’autre pour moi maintenant ? J’ai quatre titres mondiaux et de grands succès mais je veux quand même m’amuser quelque part ».

« Je serais très heureux s’il avait un œil sur le DTM. J’irais encore plus loin et j’aimerais le signer pour la durabilité.

« Il pouvait travailler pendant la semaine, faire avancer le sujet et le mettre en œuvre dans la course le week-end.

“Sebastian est un gars très intelligent que j’aime toujours voir autour de moi.”

Un projet en particulier que Vettel a entrepris est celui de Bio Bienen Apfel, devenu ambassadeur pour sensibiliser à la création d’un habitat sûr pour les abeilles.

Berger a ajouté: “Les abeilles ne sont pas autant au premier plan dans le DTM que dans d’autres industries, mais il y a certainement quelques sujets qu’il aimerait aussi avec nous.”

