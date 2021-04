Germán Burgos perd son premier match à Newell après six matchs

Germán ‘el Mono’ Burgos est tombé ce lundi pour 2-1 contre Gimnasia y Esgrima La Plata à l’issue de la 11e journée de la Coupe de la Ligue professionnelle de football et perd ainsi son premier match en tant qu’entraîneur après six matchs. ‘El Mono’ Burgos avait fait ses débuts avec trois matchs nuls consécutifs, puis avait battu Lanús 1-3 et Patronato 2-0 pour le tournoi local. De plus, en Coupe d’Amérique du Sud, il a fait ses débuts avec un match nul et vierge avec le Brésilien Goianiense.

Ce lundi, Gimnasia y Esgrima La Plata a pris la tête avec un but du Colombien Johan Carbonero à 54 minutes. À 68 ans, Matías Pérez García mettre le 2-0, mais Luciano Cingolani, qui était entré peu de temps avant, a réduit à 71 et a ravivé l’illusion de l’équipe Rosario, qui a essayé mais n’a pas réussi à atteindre l’égalité.

Gimnasia a terminé septième dans la zone B avec 14 points, trois derrière Independiente, qui est quatrième et occupe la dernière place de qualification pour les quarts de finale à deux jours de la fin de la première instance. Newell est onzième, sur treize équipes, avec dix points.

Dans l’autre match disputé ce lundi, Aldosivi a quitté le bas de la zone A du classement en le battant par 0-2 le nouvellement promu Platense. Les buts de l’équipe dirigée par Fernando Gago ont été réalisés Jonathan Schunke Oui Rodrigo Contreras. Aldosivi et Platense ont onze points, le même que Arsenal, mais avec une meilleure différence de buts.

Colón mène la Zone A avec 21 points, suivi par Estudiantes de La Plata avec 19 et trois équipes avec 18 points: River Plate (+12 buts de différence), San Lorenzo (+1) et Racing Club (+1). La zone B est menée par Vélez avec 25 points, suivi par Boca Juniors et Talleres avec 19 points, Independiente avec 17 et Lanús avec 16. Ce jour-là, Boca Juniors a battu Huracán 0-2 et River Plate est tombé à San Lorenzo par 1-2 .