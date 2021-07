German Hard Rock Veterans Victory sortira son premier nouvel album en 10 ans, “Gods Of Tomorrow”

Dix ans après leur dernier album studio, “Ne parlez pas sciences”, titans allemands du hard rock LA VICTOIRE libérera l’effort de suivi, “Dieux de demain”, du 26 novembre au Dossiers de l’AFM.

Formé en 1984, LA VICTOIRE est l’un des actes les plus distinctifs de son genre. LA VICTOIRE classé aux côtés SCORPION, J’ACCEPTE et BONJOUR en tant que l’un des groupes allemands les plus réussis, a joué d’innombrables concerts dans des arènes et des festivals dans le monde entier et a sorti 10 disques à ce jour. Après plusieurs changements de line-up et des années de pause, en 2003, le groupe a annoncé sa réunion. “Ne parlez pas sciences”, sorti en 2011, était le dernier disque de la formation originale. Mais le guitariste Herman Franck, qui était aussi un membre de longue date de J’ACCEPTE, n’a jamais abandonné LA VICTOIRE et a décidé de continuer le groupe. Nouveau-nés, plus lourds et plus forts que jamais, ils reviendront sur la scène musicale cet automne, avec une programmation composée de Franc à la guitare, chanteur Gianni Pontillo, guitariste Mike Pesin, Malte Frederik Burkert à la basse et au batteur Michael Stein.

LA VICTOIRESes talents exceptionnels prouvent qu’ils peuvent être les dieux d’aujourd’hui et aussi de demain. Treize morceaux addictifs vous emmenant dans une course folle d’une puissance inattendue et d’une grandeur rock classique ! Écoutez la première chanson de la “Dieux de demain”, « Coupé jusqu’à l’os », regardez la vidéo ci-dessous.

Dit Franc: « Un voyage infiniment excitant et mouvementé fait escale avec le nouveau LA VICTOIRE album « Dieux de demain ». Mais toute l’histoire est loin d’être encore racontée…”

“Dieux de demain” liste des pistes :

01. Introduction



02. Amour-haine



03. Dieux de demain



04. Coupé jusqu’à l’os



05. Mourir dans tes bras



06. Tiens moi



07. Dans la lumière



08. Furieux



09. Amour inconditionnel



dix. Mon propre désir



11. Sur le feu



12. Force montante



13. Dans le rock, nous avons confiance



14. Te laisser seul (titre bonus du CD)

LA VICTOIRE est:

Gianni Pontillo (Voix)



Herman Franck (Guitare)



Mike Pesin (Guitare)



Malte Frederik Burkert (Basse)



Michael Stein (Tambours)



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).