Germany Watch: Bernd Leno sera défié à Arsenal?

L’ancien homme d’Arsenal, Nigel Winterburn, s’est récemment assis pour une interview avec FreeSuperTips pour détailler la situation de Bernd Leno avec les Gunners au milieu de rumeurs selon lesquelles le club envisageait sérieusement de poursuivre le gardien de but de Sheffield United, Aaron Ramsdale.

“Vous ne penseriez pas que 30 à 40 millions de livres sterling pour un gardien de but viendraient en deuxième choix, donc cela créerait une situation délicate. Il aurait été intéressant de voir comment cela s’était passé car Ramsdale ne viendrait pas s’asseoir sur le banc pour ce prix. Pour Leno, cela pourrait aller d’une ou de deux manières, cela le mettrait au plus bas ou cela l’encouragerait », a déclaré Winterburn à FreeSuperTips mis à la disposition de Bavarian Football Works. “Il dirait que cette position est la mienne pour le moment et vraiment le manager n’a aucune justification pour me laisser de côté si je joue à un niveau supérieur. Je pense que cela le stimulerait, mais c’est une somme énorme pour un gardien de venir s’asseoir sur le banc. Je ne suis pas convaincu à 100% que c’est le bon choix, mais j’espère que je me trompe complètement s’il adhère.

Leno, bien sûr, est généralement le troisième gardien de but allemand derrière Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen lorsqu’il est en bonne santé. S’il perdait son poste de titulaire avec Arsenal, il serait très difficile pour l’ancien entraîneur du Bayern Munich et nouveau manager de l’Allemagne Hansi Flick de sélectionner Leno avec Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Stefan Ortega (Arminia Bielefeld), Florian Muller (VfB Stuttgart) et même Alexander Nübel (AS Monaco via Bayern Munich) s’attendait tous à un temps de jeu régulier dans leurs clubs respectifs.

Comme toujours, la formation allemande évoluera et la situation de Leno sera à surveiller.