Germany Watch: Hansi Flick envoie des membres du personnel pour regarder l’entraînement du Bayern Munich

in

Selon Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le directeur de l’équipe nationale allemande a envoyé les membres du personnel Hermann Gerland et Danny Röhl pour regarder le Bayern s’entraîner mardi avant le match DFB-Pokal de l’équipe contre Bremer SV.

Le moment de la visite était curieux – surtout en tenant compte du fait que l’Allemagne a choisi de déplacer la publication de sa liste pour la prochaine pause internationale du 25 au 27 août.

Il serait intéressant de savoir exactement quel était le but de la visite, mais on peut supposer sans risque que le Bayern Munich pourrait avoir une présence substantielle dans l’équipe. Manuel Neuer, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sane, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Niklas Süle devraient tous être de bons candidats pour la sélection.

L’Allemagne jouera contre le Liechtenstein le 2 septembre à Saint-Gall, contre l’Arménie le 5 septembre à Stuttgart et contre l’Islande le 8 septembre à Reykjavik. L’Allemagne est actuellement troisième du classement du Groupe J et peut difficilement se permettre une autre erreur.