Germany Watch: Hansi Flick out pour changer la culture de l’équipe en établissant des relations

Pour ceux qui s’attendent à ce que l’ancien entraîneur sextuple du Bayern Munich, Hansi Flick, ait une présence plus large et plus publique en tant qu’entraîneur de l’Allemagne, vous ne serez probablement pas déçu.

Déjà lors des matchs Gladbach-Bayern Munich et Borussia Dortmund-Eintracht Francfort ce week-end, Flick aurait voulu changer l’image associée au poste (par Abendzeitung):

L’homme de 56 ans veut montrer sa présence, faire son travail d’entraîneur national plus publiquement et le documenter d’une manière plus contemporaine que (Joachim) Löw. Il y a eu des phases, les phases de couvaison et de retrait, où le champion du monde 2014 a également été considéré comme quasiment perdu en interne par la DFB. Flick travaille différemment, cherche aussi à se rapprocher de ses élus en dehors des périodes creuses.

Flick veut améliorer les relations et augmenter la cohésion avec ses joueurs ; quelque chose avec lequel Joachim Löw a clairement lutté ces dernières années.

“On n’a pas de temps à perdre. Il est important que nous emmenions les joueurs directement avec nous, que nous les contactions encore et encore entre les internationaux et que nous communiquions avec eux », a déclaré Flick.

Comment Flick envisage-t-il de faire cela avec ses joueurs probablement répartis dans toute l’Europe ? Abendzeitung pense avoir une idée :

Il y aura beaucoup d’appels téléphoniques et de mails, d’échanges via WhatsApp ou d’autres canaux. L’essentiel est que la connexion soit bonne, en particulier avec ses anciens joueurs à Munich, qui formeront la base de l’équipe nationale de Flick.

Flick a une corvée majeure devant lui, mais on aurait pu en dire autant lorsqu’il a succédé à Niko Kovac au Bayern Munich.

Peut-il obtenir des résultats similaires ?

Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le savoir.