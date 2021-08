Germany Watch: Hansi Flick réfléchit aux premières sélections de l’équipe en tant que patron de la DFB

Les mauvaises nouvelles en termes de concurrence sont venues de la Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Le 25 août, le polonais Marcin Polak a participé aux 4 mille mètres de poursuite dans la discipline du cyclisme sur piste et sa grande performance l’a amené à remporter le bronze pour son pays. Malheureusement, après l’épreuve et […] More