Germany Watch: Hansi Flick révèle que la décision de quitter le Bayern Munich est intervenue avant qu’il n’ait un autre emploi en vue

Le mandat de Hansi Flick en tant que manager du Bayern Munich de l’automne 2019 au printemps de cette année a vraiment été écrit dans les étoiles.

Lorsque Flick a remplacé Niko Kovac en novembre 2019, le front office du club fonctionnait avec l’impression qu’ils devaient encore chercher un remplaçant à long terme pour Kovac, mais il est rapidement devenu évident que Flick était l’homme pour guider le Bayern vers la gloire après des résultats positifs. est venu en succession rapide. Il a remporté le triplé lors de la saison 2019/20 avec la DFL-Supercup, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA ainsi que le titre de Bundesliga la saison dernière, terminant ce qui était un mandat vraiment sensationnel en tant que manager.

Flick est désormais officiellement le nouveau manager de l’équipe nationale allemande, succédant à Joachim Low après 14 ans à la barre. Lorsque Low a annoncé qu’il partirait après les Championnats d’Europe de cet été, le poste vacant semblait être fait sur mesure pour Flick, bien qu’il soit d’abord resté discret et subtil aux rapports le liant au travail. Dans une récente interview avec Suddeutsche Zeiting, capturée par @iMiaSanMia sur Twitter, Flick a même révélé que lorsqu’il a pris la décision de démissionner de son poste au Bayern, il ne savait pas qu’il serait à 100% le prochain manager de Die Mannschaft. .

Lorsqu’il a pris la décision de quitter le Bayern, a expliqué Flick, Low n’avait même pas encore annoncé officiellement qu’il quitterait son poste de manager de l’équipe nationale allemande après l’Euro. “Quand j’ai décidé de quitter le Bayern, il n’était même pas encore confirmé que Jogi Löw partirait cet été. Et je n’étais pas content non plus quand Jogi a annoncé son départ. Je lui aurais souhaité une bonne fin de Coupe du monde au Qatar », a expliqué Flick.

Après son triple triomphe avec le Bayern lors de la saison 2019/2020, il y avait une pléthore de clubs intéressés à essayer d’éloigner Flick du Bayern. Avant la saison 2020/2021 après le pic de la pandémie de coronavirus, on ne savait pas combien de temps Flick serait encore manager du Bayern, mais vous auriez eu du mal à trouver de nombreux fans du Bayern qui ne voulaient pas qu’il ait un séjour plus long à Munich.

Sans nommer de noms, Flick a également admis qu’il avait eu des réunions virtuelles avec un club de haut niveau avant d’être aligné pour le poste de l’équipe nationale allemande. Il ne voulait pas révéler qui était le club, mais vous pouviez faire une estimation bien informée basée sur les clubs qui étaient intéressés et avaient besoin d’un manager. « J’ai eu deux appels Zoom avec un très grand club, directement avec le président, c’était extrêmement excitant. L’échange était totalement respectueux, mes autorités sportives auraient été incroyables. Mais l’équipe nationale est une chance unique. Ma décision est bonne et juste », a-t-il déclaré.

Les affirmations de Flick ont ​​mis en doute l’idée qu’il avait pris la décision de quitter le Bayern uniquement sur la base du fait qu’il voulait devenir le prochain manager de Die Mannschaft. Il était largement admis que c’était une grande partie de son raisonnement pour démissionner de son poste d’entraîneur du Bayern, mais il se trouve que la vacance de l’équipe nationale allemande a coïncidé avec le moment de sa décision. Il était bien connu qu’il avait des opinions divergentes avec Hasan Salihamidzic et le front office du Bayern concernant les transferts et la planification de l’équipe, mais il ne saurait s’il s’agissait d’un facteur majeur dans la décision de Flick de quitter le Bayern.