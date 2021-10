Germany Watch: Hansi Flick vante la polyvalence de son équipe – y compris la possibilité de voir Jamal Musiala dans un nouveau rôle

L’ancien manager du Bayern Munich Hansi Flick est prêt à commencer son deuxième camp à la tête de l’équipe nationale allemande et le sextuple vainqueur est enthousiasmé par la possibilité de ce qu’il peut faire avec son alignement.

Flick aime avoir de nombreux joueurs qui peuvent se glisser dans différentes positions sur le terrain. De façon intéressante,

« Je suis absolument convaincu de mes joueurs et de leurs possibilités. Nous sommes bien pourvus à tous les postes et nous pouvons aligner certains joueurs de manière variable », a déclaré Flick dans une interview avec kicker. “Kai Havertz peut jouer à plusieurs postes, (Thomas) Müller et (Marco) Reus peuvent faire de même. Jamal Musiala, par exemple, peut aussi jouer en six.

Musiala au six? Ce serait très intéressant et il ne serait pas impossible que l’enfant puisse le gérer. Flick a raison, cependant, alors que l’Allemagne pourrait manquer d’un véritable attaquant cible et pourrait utiliser un milieu de terrain converti à l’arrière droit (Jonas Hofmann), l’équipe, dans l’ensemble, a une énorme flexibilité.

Flick peut-il transformer ce talent polyvalent en une unité capable de remporter la Coupe du monde 2022 ? Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais Flick pourrait être la personne idéale pour concevoir le plan pour que cela fonctionne.