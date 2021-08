Germany Watch: Ilkay Gundogan est prêt à continuer après les discussions avec Hansi Flick

Un nouveau chapitre de l’équipe nationale allemande a commencé le mois dernier lorsque Hansi Flick est officiellement devenu le nouveau manager, succédant à Joachim Low après près de 15 ans à la barre. Après un mandat remarquablement impressionnant en tant que manager du Bayern Munich de l’automne 2019 au printemps de cette année, Flick est prêt à remettre Die Mannschaft sur la bonne voie.

Il ne fait aucun doute que l’Allemagne a connu une sortie décevante à l’Euro, passant à peine les phases de groupes et s’inclinant en huitièmes de finale contre l’Angleterre. La nature des résultats n’était pas aussi mauvaise que la Coupe du monde 2018 ou la campagne ultérieure de l’UEFA Nations League, mais il y avait un sentiment collectif que Low aurait dû démissionner bien avant la fin de cet été. Avec Low, Toni Kroos a également annoncé qu’il se retirerait de l’équipe nationale et Mats Hummels et Ilkay Gundogan envisageaient également leur avenir, mais tous deux ont finalement décidé de rester.

Dans une récente interview avec kicker, Gundogan a révélé que ce sont des discussions positives avec Flick qui ont fait pencher sa décision dans la bonne direction et il a exprimé son empressement à aller de l’avant avec Die Mannschaft alors qu’ils reprennent leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 le mois prochain. “Je n’en ai pas fini avec le chapitre de l’équipe nationale”, a déclaré le milieu de terrain de Manchester City.

Il a admis qu’il lui avait fallu la majeure partie de ses vacances après l’Euro 2020 pour pouvoir digérer les euros et ce qui n’allait pas. “J’ai été très déçu après l’élimination précoce au Championnat d’Europe et j’ai dû le laisser couler pendant mes vacances”, a-t-il révélé. Les discussions avec Flick par téléphone, a-t-il poursuivi, ont clairement montré qu’il avait toujours un rôle important à jouer dans la configuration de l’équipe nationale et qu’il serait un élément clé pour l’avenir de Flick. « J’ai donc téléphoné très longuement à Hansi et il m’a expliqué comment il sera à nouveau avec nous à l’avenir, souhaite réussir et quel rôle je dois y jouer. Après les discussions positives avec Hansi, c’était clair pour moi : je n’en ai pas fini avec l’équipe nationale. Je me suis dit : il ne peut pas encore le faire (retraite d’Allemagne) », a-t-il expliqué.

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Bien que Gundogan n’ait pas personnellement connu un tournoi extrêmement médiocre à l’Euro, il sait qu’il est capable de plus. Sa forme pour l’équipe championne du monde de Manchester City de Pep Guardiola à l’hiver de la saison dernière après qu’il se soit remis de son cas positif de coronavirus était sensationnelle, et Pep lui avait tactiquement donné plus de licence libre pour aller de l’avant, lui permettant de s’impliquer davantage dans ses objectifs et aide le taux de production. L’équipe nationale est une bête complètement différente, mais Gundogan espère qu’une partie de la pression sera atténuée avec une série de résultats positifs lors de leurs prochains matchs de qualification le mois prochain. “J’espère que nous allons convaincre avec des matchs très positifs et ainsi ramener à nouveau les fans à nos côtés”, a-t-il souligné.