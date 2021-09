Germany Watch: Jörg Schmadtke de Wolfsburg critique Hansi Flick

Le directeur général du sport du VfL Wolfsburg, Jörg Schmadtke, a critiqué l’entraîneur allemand – et ancien patron du Bayern Munich – Hansi Flick pour avoir renvoyé Ridle Bakou chez lui avant le dernier match de qualification de l’Allemagne pour la Coupe du monde de la pause internationale. Bakou faisait partie de l’équipe allemande pour les matches de l’Allemagne contre le Liechtenstein et l’Arménie, mais l’arrière droit de Wolfsburg a été renvoyé chez lui avant le match contre l’Islande.

La décision de Hansi Flick pour le voyage de retour de Bakou était le fait qu’il avait opté pour d’autres joueurs. Flick avait probablement pensé que Wolfsburg voulait qu’il se repose et ait plus de temps pour se préparer pour le choc du week-end. Cependant, Schmadtke a scruté Flick car il n’a jamais eu son mot à dire sur la question.

S’adressant à Sport1 (tel que capturé par BuliNews.com) au sujet de la décision, Schmadtke a déclaré qu’il aurait aimé être contacté à ce sujet. « Cela n’a pas été sans problèmes. Plus précisément, j’aurais aimé qu’ils m’appellent pour évaluer si ce serait une bonne décision », a déclaré Schmadtke.

Bakou n’a joué que jusqu’à la 60e minute contre le Liechtenstein et n’a plus été utilisé pendant la pause internationale. De nombreux fans se sont demandé pourquoi l’Allemagne n’avait pas accordé plus de temps de jeu à Bakou après un excellent jeu à Wolfsburg et lui étant l’un des défenseurs les plus prometteurs d’Allemagne.

En plus de Marco Reus, Ridle Baku ne voyage pas non plus avec l’équipe en Islande. Hansi Flick : “Cela n’a rien à voir avec sa performance. Mais nous ne pouvons emmener que 20 joueurs de champ avec nous, et cette fois nous avons opté pour d’autres joueurs” Havertz et Gosens de retour [@kerry_hau] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 7 septembre 2021

« Je n’ai pas l’impression que cela a créé une rupture avec Ridle. Mais quelque chose comme ça peut causer des perturbations », a ajouté Schmadtke. Après seulement deux apparitions pour l’Allemagne, Bakou pourrait commencer à remettre en question son rôle avec Die Mannschaft. Flick ne voulait sûrement pas faire de mal, mais il est important de garder intactes ces relations avec les clubs et les joueurs.

