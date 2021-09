Germany Watch : Kai Havertz profite des conseils de Thomas Tuchel à Chelsea ?

Kai Havertz devrait jouer un rôle de premier plan pour l’ancien patron du Bayern Munich Hansi Flick avec l’Allemagne dans les prochains mois.

Flick, bien sûr, voulait amener Havertz en Bavière, mais cela n’a pas fonctionné à l’époque. Maintenant, l’entraîneur sextuple a l’opportunité d’entraîner Havertz, qui pourrait porter son jeu à un autre niveau sous la direction du manager du Chelsea FC Thomas Tuchel.

Dans une récente interview avec British Gambler, l’ancien joueur de Chelsea, Pat Nevin, a expliqué pourquoi il pense que Havertz et quelques autres joueurs de Chelsea font de grands progrès sous Tuchel.

«Tuchel adaptait le système en pré-saison d’une manière inhabituelle, vous pouvez voir qu’il veut basculer entre ces trois premiers et avoir deux attaquants sur le terrain. C’est une grande différence dans le système et il peut adapter le personnel tout au long de la saison, il y a eu des moments où l’un des défenseurs centraux est entré au milieu de terrain », a déclaré Nevin. « S’il avait une pré-saison complète avec toute l’équipe, il pourrait faire passer des idées incroyables qui semblent vraiment complexes. Tuchel aime prendre certains joueurs comme projet, et il cherche à les améliorer en tant qu’individus. Il doit se renseigner sur l’ensemble de l’équipe, et il commencera à prendre certains joueurs comme projet et cherchera à les rendre meilleurs.

Mais sur qui Tuchel spécifiquement impacte-t-il ? Havertz est un joueur par Nevin.

“(N’Golo) Kante, (Christian) Pulisic et Havertz ne sont que quelques exemples de joueurs que Tuchel a déjà améliorés”, a déclaré Nevin. “C’est une équipe remplie de talent et bien que Chelsea n’ait peut-être pas été le favori au début de la saison, la signature de (Romelu) Lukaku aurait bien pu changer cela avec l’impact qu’il aura. Ce sera une saison passionnante pour Chelsea, et je pense que les joueurs adorent travailler pour lui et s’amélioreront tous de manière significative. »

Nous devrions avoir un bon aperçu de Havertz – et de son jeu amélioré – plus tard dans la journée alors que l’Allemagne se prépare à affronter le Liechtenstein.