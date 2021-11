Germany Watch: La prédiction d’un idiot sur une équipe pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde

Comme nous le savons depuis son mandat au Bayern Munich, essayer de déchiffrer le processus de pensée de Hansi Flick est incroyablement difficile.

Avec cela, je vais tenter l’impossible – prédire les sélections de l’équipe de Flick pour la prochaine pause internationale. Flick a sélectionné 23 joueurs pour le dernier tour, nous l’utiliserons donc également comme base de référence pour cette prochaine série de qualifications.

Voici l’équipe qui a été sélectionnée pour le dernier tour :

Attaque (12)

Leroy Sane peut-il rester au rouge pendant la trêve internationale ?Photo de Boris Streubel/.

Thomas Muller, Bayern Munich

Leroy Sané, Bayern Munich

Serge Gnabry, Bayern Munich

Joshua Kimmich, Bayern Munich

Léon Goretzka, Bayern Munich

Jamal Musiala, Bayern Munich

Marco Reus, Borussia Dortmund

lkay Gündoğan, Manchester City

Kai Havertz, Chelsea FC

Florian Wirtz, Bayern Leverkusen

Florian Neuhaus, Borussia Mönchengladbach

Karim Adeyemi, RB Salzbourg

Synopsis

Neuhaus – encore une fois – pourrait être un joueur qui se fait couper. Timo Werner est blessé, il ne sera donc pas sélectionné. Nous avons vu que Flick envisageait de faire appel à l’attaquant de Mayence 05 Jonathan Burkardt ou à Lukas Nmecha de Wolfsburg, mais cela pourrait être difficile à faire à moins que Neuhaus ne soit éliminé. Tous les autres joueurs semblent être une chose sûre pour l’inclusion.

Omissions notables

Timo Werner, Chelsea FC : Werner est blessé et n’est pas disponible pour jouer.

Jonathan Burkardt, Mayence 05 : Burkardt pourrait être appelé, mais sa valeur pour l’équipe U-21 vaut probablement plus que toute valeur qu’il peut apporter à l’équipe senior.

Lukas Nmecha, Wolfsbourg : Un autre jeune attaquant, ce n’est qu’un jeu de chiffres pour Nmecha.

Défense (8)

Matthias Ginter pourrait jouer un grand rôle lors de ces matchs. Photo de Ralf Treese/DeFodi Images via .

Niklas Sule, Bayern Munich

Antonio Rudiger, Chelsea

Matthias Ginter, Borussia Mönchengladbach

Jonas Hofmann, Borussia Mönchengladbach

Ridle Bakou, Wolfsbourg

Thilo Kehrer, Paris Saint-Germain

Nico Schlotterbeck, SC Fribourg

David Raum, Hoffenheim

Synopsis

La défense de l’Allemagne est vraiment défoncée – jetez un œil ci-dessous. Jerome Boateng pourrait être en ligne pour une commande subséquente compte tenu des options de profondeur limitées. Bakou n’a pas effectué la dernière coupe, mais devrait cette fois obtenir le feu vert en fonction du nombre de blessures.

Omissions notables

Mats Hummels, Borussia Dortmund : Hummels n’est toujours pas à 100% et Flick n’a pas exclu un éventuel retour pour le vétéran, mais maintenant, encore une fois, ce n’est peut-être pas le bon moment.

Lukas Klostermann, RB Leipzig : Klostermann est blessé et sera probablement reposé.

Robin Gosens, Atalante : Gosens est blessé et hors service pendant un moment.

Jérôme Boateng, Olympique Lyonnais : Il est possible que Boateng obtienne le feu vert compte tenu des blessures auxquelles l’Allemagne est confrontée, mais il semble qu’il ne reçoive pas d’appel avant 2022.

Emre Can, Borussia Dortmund : Can est blessé et ne sera probablement pas appelé.

Marcel Halstenberg, RB Leipzig : Halstenberg est toujours blessé.

Gardiens (3)

Manuel Neuer sera de retour dans les buts pour l’Allemagne.Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Synopsis

Il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre ici, à moins que Flick ne disparaisse complètement du radar.

Omissions notables

Kevin Trapp, Eintracht Francfort : Leno est dans le no man’s land à Arsenal car il est clairement le n ° 2 maintenant. S’il ne s’éloigne pas d’Arsenal cet hiver, Trapp pourrait facilement se glisser dans le rôle de n°3 de l’Allemagne.