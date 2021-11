Germany Watch : Pas de repos pour les joueurs clés et un nouveau jeune attaquant ?

Dans un rapport de kicker (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), l’ancien patron du Bayern Munich, Hansi Flick, cherche comment assurer au mieux la continuité de sa liste, tout en gérant les blessures et en travaillant chez les jeunes.

Flick a développé un plan et kicker pense qu’il a une perle dessus. Voici ce que l’ancien manager du Bayern Munich a en réserve pour la prochaine trêve internationale :

Flick continuera à appeler les joueurs qu’il pense être les mieux adaptés pour représenter l’Allemagne et ne pas donner de congé aux joueurs simplement parce que l’équipe s’est qualifiée pour la Coupe du monde. Flick ne reposera pas beaucoup de joueurs réguliers car il veut qu’ils commencent à former des liens et à nouer des relations sur le terrain. Flick pourrait appeler l’attaquant de Mayence 05 Jonathan Burkardt ou Lukas Nmecha de Wolfsburg. Le barrage pour Burkardt est que l’équipe U-21 a désespérément besoin de lui pour ses propres efforts de qualification. Nous pouvons nous attendre à voir beaucoup de visages familiers, mais même avec cela, Mats Hummels du Borussia Dortmund sera l’un des seuls joueurs excusés pour aider à soigner ses problèmes de genou en cours. Les joueurs blessés comme Emre Can du Borussia Dortmund, Lukas Klostermann du RB Leipzig et Timo Werner du Chelsea FC ne seront pas non plus appelés. Ilkay Gündogan de Manchester City devrait revenir. Kai Havertz de Chelsea recevra l’appel, malgré sa suspension pour le match du Liechtenstein.