Germany Watch: prédictions de l’équipe pour l’alignement initial de l’équipe nationale allemande de Hansi Flick

Le manager de l’équipe nationale allemande, Hansi Flick, devrait s’appuyer fortement sur le Bayern Munich pour l’aider à remplir sa première liste. Qui restera de la liste européenne ? Qui ira?

La première période de sélection est difficile à prévoir car nous ne savons tout simplement pas encore quel système Flick utilisera. On peut supposer que nous serons un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, mais il est également possible que Flick examine le groupe de joueurs et pense qu’il a besoin d’un back-trois.

Jetons un coup d’œil à la boule de cristal BFW et voyons si nous pouvons obtenir une perle sur l’alignement allemand pour cette pause internationale. Nous avons utilisé une liste de 26 joueurs pour ce tour :

Attaque — 10 joueurs

Thomas Müller, Bayern Munich Serge Gnabry, Bayern Munich Jamal Musiala, Bayern Munich Leroy Sane, Bayern Munich Marco Reus, Borussia Dortmund Timo Werner, Chelsea FC Kai Havertz, Chelsea FC Jonas Hofmann, Borussia Mönchengladbach Karim Adeyemi, RB Salzbourg Kevin Volland, AS Monaco

Autres candidats :

Julian Draxler, Paris Saint-Germain Julian Brandt, Borussia Dortmund Amine Younes, Eintracht Francfort Mario Götze, PSV Eindhoven

Sommaire: Adeyemi est le choix chaud, mais il ne serait pas choquant de voir Flick prendre l’un des autres candidats, que nous n’avons pas dans l’équipe. Flick veut être sérieux au sujet de la constitution de la meilleure équipe allemande, tout en utilisant au moins quelques emplacements sur les jeunes joueurs pour leur donner une expérience de camp d’entraînement en première équipe. Adeyemi pourrait faire l’affaire dans le groupe attaquant.

Sinon, le retour de Reus semble une évidence. Nous savons que Flick aime la polyvalence de Hofmann (que Flick pourrait également considérer comme un arrière droit).

Milieu de terrain — 5 joueurs

Joshua Kimmich, Bayern Munich Leon Goretzka, Bayern Munich Florian Neuhaus, Borussia Mönchengladbach İlkay Gündoğan, Manchester City Florian Wirtz, Bayer Leverkusen

Autres candidats :

Emre Can, Borussia Dortmund

Sommaire: D’une manière ou d’une autre, le milieu de terrain est un peu une zone mince pour les Allemands. Certes, Kimmich, Goretzka et Gündoğan consommeraient probablement 95% des minutes disponibles de toute façon, mais il n’y a pas une tonne de candidats dignes. Des joueurs comme Havertz et Hofmann pourraient glisser plus profondément si cela est absolument nécessaire, mais il semble que Flick pourrait devenir léger au milieu de terrain car il n’y aura tout simplement pas beaucoup de temps pour faire le tour de toute façon. Si Toni Kroos n’avait pas pris sa retraite (et aurait accepté un rôle moindre), il ne fait aucun doute que Flick l’aurait ramené. Wirtz pourrait trouver sa place dans le mix, mais le nombre de joueurs est un problème.

Défense — 8 joueurs

Antonio Rudiger, Chelsea FC Niklas Süle, Bayern Munich Matthias Ginter, Borussia Mönchengladbach* Lukas Klostermann, RB Leipzig Marcel Halstenberg, RB Leipzig Robin Gosens, Atalanta Ridle Baku, Wolfsburg David Raum, Hoffenheim

Autres candidats :

Robin Koch, Leeds United* Philipp Max, PSV Eindhoven Christian Günter, SC Fribourg Nico Schulz, Borussia Dortmund Mats Hummels, Borussia Dortmund** Jerome Boateng, agent libre

Sommaire: Ce sera un domaine où Flick pourra fusionner l’ancien avec le nouveau. Boateng n’étant pas actuellement avec un club, cependant, pourrait avoir jeté une clé dans les plans de Flick. Je pense que si Boateng avait signé, Flick l’aurait sérieusement envisagé. Sinon, Flick cherchera probablement à acquérir de l’expérience à Bakou et à Raum dans le camp de la première équipe, mais s’appuiera probablement fortement sur certains des restes de l’Euro. S’il était en bonne santé, Hummels aurait été le point d’ancrage de la ligne de fond – mais il semble qu’il sera reposé. À partir de là, tout le monde peut deviner comment ça se passe. On ne sait pas si Flick considère Klostermann comme un joueur qui glisse vers l’arrière central. Si c’est le cas, cela aidera la profondeur de l’équipe. Halstenberg pourrait également être laissé à l’extérieur si Flick optait pour un autre joueur. Je ne serais pas non plus surpris que Gosens soit une chute de choc. Je pourrais voir Flick opter pour Günter plutôt que pour l’homme d’Atalanta si cela se résume également à cela, en fonction de la formation qu’il utilisera.

*Ginter a été testé positif au COVID-19, ce qui pourrait affecter son statut. Si Ginter n’était pas sélectionné, Robin Koch serait notre choix.

** Hummels est absent pour cette sélection car il n’est pas à 100 % alors qu’il lutte contre une blessure persistante à la rotule. Une fois en pleine santé, il est supposé qu’il rejoindra l’équipe.

Gardiens de but — 3 joueurs

Manuel Neuer, Bayern Munich Marc-André ter Stegen, FC Barcelone Bernd Leno, Arsenal

Autres candidats :

Kevin Trapp, Eintracht Francfort Stefan Ortega, Arminia Bielefeld

Sommaire: Neuer et Ter Stegen sont des shoo-ins, tandis que la concurrence entre Leno et Trapp est réelle. Leno est probablement le leader du club-house pour le spot, mais il ne serait pas choquant que Flick aille dans une direction différente.