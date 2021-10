Germany Watch : Serge Gnabry et Hansi Flick soutiennent Timo Werner

Si vous demandiez en privé à l’attaquant du Chelsea FC Timo Werner s’il accepterait un mulligan lors de son déménagement en Angleterre, il pourrait vous faire un signe de tête silencieux en guise d’accord.

Après s’être retiré d’un accord avec le Bayern Munich, Werner a finalement déménagé à Londres où il est devenu la chair à canon pour Internet. Ridiculisé sur les réseaux sociaux et interrogé par des experts, Werner aurait intérêt à rester en dehors de son compte Twitter pendant un certain temps (peut-être quelques années ?).

Quoi qu’il en soit, le manager de Werner et ses coéquipiers allemands le soutiennent pour retrouver sa forme.

« Nous savons qu’il y a des périodes où un attaquant ne marque pas toujours. Ensuite, il y a les critiques, mais nous soutenons Timo. Il a fait du bon travail lors du dernier match, il a manqué un peu de chance. Mais il donne tout, et c’est la chose la plus importante », a déclaré Gnabry lors d’une conférence de presse (tel que capturé par @iMiaSanMia). « Timo n’est pas Lewandowski et pas un attaquant classique. Mais il a aussi ses qualités, il est rapide et peut aussi marquer des buts.

Hansi Flick, qui a déjà soutenu publiquement Werner, ne laisse pas le bruit en ligne affecter sa prise de décision.

« Il y a la liberté d’expression. Mais ce que je peux dire, c’est que Timo remplit très bien les tâches qu’il a. Il crée toujours de l’espace », a déclaré Flick (tel que capturé par @iMiaSanMia). « Il a été un peu malchanceux dans la finition. Mais nous parlons d’un attaquant qui a de grandes qualités.