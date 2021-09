Germany Watch: Timo Werner pourrait jouer aux côtés de Romelu Lukaku à Chelsea

Dans un rapport compilé par Sport1, le manager du Chelsea FC Thomas Tuchel a indiqué qu’il jouait avec l’idée de jouer l’international allemand et cible présumée du transfert du Bayern Munich Timo Werner aux côtés de Romelu Lukaku.

“Il nous a clairement montré à quel point lui et Romelu peuvent être dangereux ensemble”, a déclaré Tuchel. « Timo n’était pas satisfait de sa performance lors des premiers matchs, il y avait aussi un peu de déception après les Championnats d’Europe. Ce que vous ne voyez pas, c’est sa performance à l’entraînement. Là, il est beaucoup plus détendu, plus fluide dans ses mouvements, avec plus de confiance en lui.

Tuchel pense également que Werner est sur la bonne voie et sera un atout pour Chelsea.

“C’est pourquoi il est arrivé tôt contre Tottenham et il y a des signes clairs qu’il est sur la bonne voie et qu’il peut le montrer”, a déclaré Tuchel. « Timo était dans une meilleure position, il a pu semer le danger autour de Romelu. Il a eu une aide et se déplace intelligemment, a la liberté et prend des décisions avec plus de confiance en lui. J’espère qu’il pourra prendre cet élan avec lui.

Werner, bien sûr, a récemment été lié au Bayern Munich.

