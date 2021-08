Gérone a battu Amorebieta à domicile 2-0

in

14/08/2021

Le à 22:16 CEST

Le Gérone a remporté son premier match de deuxième division 2-0 à domicile, disputé ce samedi au Stade Montilivi. Après le résultat obtenu, l’équipe de Gerundian est première avec trois points et le Amorebieta vingt-deuxième sans points dans le casier après le match.

Pendant la première partie du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième partie de la confrontation a commencé de manière positive pour le Gérone, qui a créé son lumineux avec un peu de Christian stuani quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 49. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui a pris ses distances grâce à un but de Nahuel Bustos peu avant la fin, plus précisément en 86, terminant ainsi le match sur un score final de 2-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Gérone ils sont entrés du banc Ibrahim Kébé, Nahuel Bustos, Dario Sarmiento, David Junque Oui Jordi Calavera remplacement Gérard Gumbau, Mamadou, Oscar Urena Garci, Jair Gauche Oui Aleix Garcia, tandis que les changements par le Amorebieta Ils étaient Inigo Orozco, Oscar Gil, Asier Etxaburu Diz, Iker Amorrortu Oui Mikel San José, qui est entré par Iker Unzueta Arregui, Allvaro Pena, Jon irazabal, Gorka Guruzeta Oui Mikel Alvaro.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs d’un carton jaune, trois pour les locaux et deux pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Oscar Urena Garci, Ramon Terrat Oui Juanpe et par les visiteurs de Jon irazabal Oui Lander Olaetxea.

Au tour suivant, le deuxième de la deuxième division, le Gérone jouera son match contre Las Palmas à la maison. Pour sa part, Amorebieta jouera son jeu contre lui CD Mirandés.

Fiche techniqueGérone :Juan Carlos, Martinez Arnau, Bernardo Espinosa, Juanpe, Jair Izquierdo (David Junca, min.89), Aleix Garcia (Jordi Calavera, min.89), Gerard Gumbau (Ibrahim Kebe, min.52), Ramon Terrats, Oscar Urena Garci (Dario Sarmiento, min.72), Mamadou (Nahuel Bustos, min.52) et Christian StuaniAmorebieta :Santamaría, Lander Olaetxea, Jon Irazabal (Asier Etxaburu Diz, min.74), Oier Luengo, Aitor Arregi, Josu Ozkoidi, Álvaro Peña (Oscar Gil, min.74), Gorka Larrucea, Mikel Alvaro (Mikel San José, min.84) ), Iker Unzueta Arregui (Inigo Orozco, min.57) et Gorka Guruzeta (Iker Amorrortu, min.84)Stade:Stade MontiliviButs:Christian Stuani (1-0, min. 49) et Nahuel Bustos (2-0, min. 86)