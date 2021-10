« Gérone a les conditions et l’entité pour sortir de la relégation »

11/10/2021 à 08h00 CEST

Marc Brugues

Les Gérone terminera la journée dans les places de relégation après la défaite de samedi à Lugo (1-0). L’ensemble des Michel Sanchez ne relève pas la tête et affronte avec inquiétude l’avenir immédiat, qui arrive à recevoir ce samedi Huesca au Montilivi. Tout autre chose qu’une victoire compliquerait davantage la position de l’équipe dans le tableau.

Malgré tout, le club respire la tranquillité et est confiant que les résultats viendront. Qui fait également confiance à la réaction de Gérone est une vieille connaissance des fans, Gérard Gumbau. L’actuel milieu de terrain de Elche Il est convaincu que l’équipe réussira.

« Gérone est actuellement dans une situation à laquelle personne ne s’attendait et qu’ils n’aiment pas. Malgré cela, je suis optimiste. Il y a des jeunes qui ont très faim et d’autres plus expérimentés qui en ont vu de toutes les couleurs. Gérone le surmontera car elle a suffisamment de conditions et d’entités pour le faire « , dit-il.

Bien qu’ayant été partant les deux premiers jours, Gumbau modifié le Gérone pour lui Elche le dernier jour du marché. Un fait que Campllong savait pourrait se produire dès juillet lorsque le club l’a informé qu’il avait la porte ouverte. « Je l’ai senti quand nous ne sommes pas montés. Il était clair qu’il y aurait des changements dans la façon dont nous voyons l’avenir du club », explique Gumbau, qui, bien qu’il n’ait été blessé avec personne, Il admet que « non » il aimait que la porte lui soit ouverte.

Pourtant, le Elche Il frappa à la porte de l’homme de Gérone et l’opération put être faite. Gérone lui a remis la lettre de liberté et il est monté dans un train « qu’il ne pouvait pas manquer ». Avec le départ de Gumbau, Valéry et Junca ils restent les seuls joueurs terrestres de l’équipe. « Il est important de sentir les couleurs. »