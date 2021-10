Gérone a l’obligation de se réveiller si elle ne veut pas s’en tirer

10/03/2021 à 11:59 CEST

pari

Les Almería il est installé dans la partie haute du tableau à très peu de points du meneur. Il est dans la pommade et c’est dans une saison où LaLiga SmartBank il y a plus de 10 équipes qui peuvent être promues, c’est plus que suffisant. Gérone ne peut pas en dire autant.

Les Catalans ont réussi à ajouter quatre des six derniers points et cela a quelque peu revitalisé l’équipe, mais elle est toujours en bas. Cependant, les bons sentiments des derniers matchs peuvent faire monter l’estime de soi et qu’ils battent Almería est payé pour [2.6].

Les Indiens ont le même quota et cela, compte tenu du fait qu’ils jouent à l’extérieur, est très important. Ils ont marqué sept buts lors des deux derniers matchs et n’en ont encaissé qu’un, alors faites attention qu’ils frappent fort.

Quant aux noms propres, il y a un homme qui vient sur un rouleau. Umar Sadiq continue de frapper à la porte de la première division et qu’il marque un but contre Gérone est payé pour [2.7]. De l’autre côté, les buteurs ne sont pas mauvais non plus et cette marque Christian Stuani est aussi payée pour [2.7].

Reprendre le terrain pour deux équipes qui ont leur plus grande vertu dans leur attaque, c’est aussi une bonne option pour constater qu’il y a plus de 2,5 buts dans le match. Ce n’est pas une idée folle et a un quota très intéressant de [2.1].