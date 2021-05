Gérone, ajoute et continue vers le barrage

20/05/2021 à 6h30 CEST

Carles Rosell

Gérone a mis le direct et il n’y a personne pour l’arrêter. Si il y a un mois il semblait n’avoir guère d’options pour atteindre la sixième place, les derniers résultats l’ont catapulté au classement au point d’affronter les trois derniers jours. dépendant de lui-même pour jouer les barrages et même terminer troisième de la ligue régulière. Après avoir battu le Sporting à Montilivi lundi dernier et avec peu de temps pour se reposer, cet après-midi visite à Malaga qu’il a déjà lié la permanence et que rien d’autre que sa fierté n’est en jeu.

Il y a cinq victoires consécutives pour l’équipe catalane, ce qu’elle n’a pas réalisé depuis une décennie. Pour que le sixième arrive, Francisco ne pourra pas compter sur Samu Sáiz, hors de l’appel en raison de désagréments qui l’empêchent d’être à cent pour cent. Au lieu de cela, le technicien récupère Pablo Moreno, sans minutes depuis fin mars sur le terrain de Sabadell en raison d’une série de problèmes physiques. Il a également voyagé Jonatan Morilla, gardien de but avec le dossier filial, attendant de savoir s’il pourra ou non compter sur Adriá Ortolá.

Malgré le peu de temps pour charger les batteries et en tenant compte du fait que lundi, il recevra Alcorcón dans ce qui sera une autre finale, pratiquement aucun changement n’est prévu dans le rojiblanco onze, qui se répète ces trois derniers jours. Il peut y avoir quelques ajustements mineurs en ce qui concerne les noms, comme l’entrée de Sylla ou Terrats, mais le système sera le même que celui qui a donné de si bons résultats lors de ce second tour.

“Si nous gagnons, nous serons plus proches de la promotion”, a affirmé un Francisco Il ne veut pas encore sortir la calculatrice, mais aller “au jour le jour” en commençant par le jeu La Rosaleda. Malaga est déjà sauvée mais cela ne la rend pas moins dangereuse. “C’est une épée à double tranchant, nous y irons comme s’ils risquaient leur vie.” L’équipe andalouse a enchaîné cinq jours sans connaître la victoire et pour ce match, il a les pertes des attaquants Orlando Sá et Caye Quintana, du milieu de terrain Luis Muñoz et du défenseur Álex Benítez.

Alignements probables:

Malaga: Dani Barrio, Isma Casas, Lombán, Juande, Matos, Escassi, Cristian Rodríguez, Jairo, Rahmani, Joaquín et Scepovic.

Gérone: Juan Carlos, Couto, Santi Bueno, Juanpe, Arnau Martínez, Franquesa, Cristóforo, Gumbau, Monchu ou Terrats, Bárcenas ou Sylla et Stuani.

Arbitre: Moreno Aragón (Madrid).

Heure: 19.00