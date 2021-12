Gérone arrête un penalty sept ans plus tard

15/12/2021 à 20:34 CET

Tatiana Perez

Il a beaucoup plu depuis le penalty qu’il a détourné Becerra à scar Díaz même celui qui s’est arrêté mardi dernier Ortolá à Escriche. Plus de sept ans. Plus précisément, 2 599 jours. Allant du 2 novembre 2014 en match de championnat contre Valladolid (2-1) au 14 décembre 2021 en Copa del Rey avec Huesca (0-1).

Pendant tout ce temps, Gérone a vu comment le rival a célébré le but du penalty maximum. L’équipe rojiblanco a concédé un total de 37 buts sur penalty en huit saisons, dans laquelle cinq des huit gardiens qui ont défendu leur bouclier ont toujours été battus à onze mètres.

Un but de Crâne à la 21e minute et la performance d’Ortolá pour arrêter Escriche sur penalty en seconde période a rendu possible la passe en seizièmes de finale. « Je suis heureux d’aider l’équipe. C’est mon rôle. », reconnut le portier d’Alicante.

Sa solvabilité s’est non seulement distinguée pour avoir laissé sa cage inviolée lors de son deuxième match officiel – il a fait ses débuts lors du premier match de Coupe contre Calvo Sotelo de Puertollano (1-5) – mais parce qu’il a réalisé quelque chose qui leur résistait depuis longtemps. Gardien de Gérone : arrêt sur penalty. Après Becerra, ni René, ni Bono, ni Iraizoz, ni Riesgo, ni Juan Carlos n’ont pu remplir cette tâche. Muric n’en avait pas.