Gérone atteint la fin avec des numéros de play-off

10/05/2021 à 20:43 CEST

Marc Brugues

Gérone a mis le direct et vient le dernier tronçon lancé. L’équipe de Francisco a été classée dans le top six la semaine dernière et a consolidé dimanche dernier la position privilégiée à Logroño (1-4). Cela lui laisse 61 points et dans une position privilégiée pour rêver. L’équipe a quatre matchs pour obtenir le billet pour la promotion. Le nombre de points après 38 jours dépasse déjà celui de la saison dernière (56) et Elle est la quatrième meilleure du club depuis 2010. La séquence de 22 points sur 27 possibles a conduit Gérone au meilleur moment. Loin des difficultés avec lesquelles le cours a commencé, Francisco a réussi à tirer le meilleur parti de l’équipe pour le mettre en barrage. Revoir l’histoire, Si l’équipe est en mesure d’améliorer les 61 points actuels, elle dispose de nombreux numéros pour garantir le billet. La saison dernière, il avait 56 ans à ce stade et a terminé 5e avec 63. Il avait plus de points que cette année lors du cours de promotion. Ensuite, l’équipe de Machín de la 2e position, a vu les poursuivants avec 68 points. L’équipe qui a progressé avait, après 38 tours, 7 points d’avance sur le troisième.

Un an seulement avant, dans le cours 15-16 dans lequel Osasuna a frustré la promotion, Gérone avait 56 points et était en hausse. Ainsi, l’équipe était 8e, deux points derrière la 6e.. Il avait également plus de points que maintenant le parcours 14-15. Dans le meilleur parcours de l’histoire, en termes de score, les hommes de Machín ont terminé deuxièmes avec 72 points, comme le Sporting. L’autre saison au cours de laquelle l’équipe a disputé les barrages a été 12-13. Avec Rubi, Gérone occupait une position de promotion directe, deuxième, avec 67 points et deux d’avance sur la troisième.