Gérone, au rythme des meilleurs

Après un premier tour plein de revers à Montilivi, tout a changé dans le second. Malgré le fait que la régularité des résultats tarde à arriver, enfin, de mars à ici, Gérone a fixé la vitesse de croisière et il n’y a personne pour l’arrêter. L’équipe enchaîner six victoires et une séquence de 28 points sur les 33 derniers. Des chiffres stratosphériques à la portée de quelques-uns qui ont fait de Gérone la meilleure équipe du deuxième tour avec 37 points, un de plus que l’Espanyol et Majorque, déjà promus.

La dynamique stratosphérique des résultats de Gérone a fait que les rivaux ne pouvaient éviter d’être surpassés (Sporting et Rayo Vallecano) ou égalés (Leganés et Almería) jusqu’à ce qu’ils aient laissé les choses dans le scénario actuel, à deux jours de la fin. La situation est aujourd’hui aussi idyllique qu’elle était inimaginable il y a deux mois, pour un Gérone cinquième avec 67 points, comme Leganés et Almería et trois de plus que le Sporting et le Rayo.

Gérone a explosé dans le meilleur moment: la dernière étape de la compétition, où les choses sont décidées. En fait, dans les 8 premiers jours du deuxième tour, les hommes de Francisco ont ajouté 9 points sur 24. Tout a changé, mais dans le match à Las Palmas. L’équipe a su changer le contre 1-0 pour prendre les trois points (1-2) et entamer le chemin d’une ascension débridée. Depuis, il a ajouté huit autres victoires: Albacete (2-1), Ponferradina (3-1), Saragosse (3-0), Oviedo (0-1), Tenerife (1-0), UD Logroñés (1-4) ), Sporting (1-0) et Malaga (0-1); un match nul (Sabadell 2-2) et une seule défaite, avec beaucoup de polémique, à Vallecas face au Rayo (2-1).

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

De lourdes sanctions contre Malaga

Le match de jeudi contre Gérone a coûté cher à Malaga. Le comité de compétition a sanctionné le défenseur Joshua Mejias avec deux jeux pour le jeu dans lequel il a frappé Stuani et a été expulsé avec un rouge direct. L’entraîneur Sergio Pellicer a reçu trois punitions pour protester. En revanche, hier à midi, la liste des personnes convoquées pour le Championnat d’Europe des moins de 21 ans qui se jouera en Slovénie et en Hongrie a été rendue publique. Dans le dernier appel sont Manu Garcia (Sporting) et Cuenca (Almería) qui rateront au moins la dernière journée de la Ligue.