Gérone cède à un bon Nàstic

08/07/2021 à 22h40 CEST

Marc Brugues

Le Gérone a commencé un week-end intense de travail avec une défaite à Tarragone contre Nàstic avant de recevoir le Barça B demain, au dernier match amical avant la première en Liga samedi prochain à Montilivi contre Amorebieta.

NAS

RIF

Nastic de Tarragone

Manu García (M.62, Gonzi), Pol Domingo (M.46, Albarrán), Quintanilla, Aythami Artiles (M.69, Trilles), Joan Oriol, Ribelles, Jannick (M.46, Fullana), Del Campo, Robert Simón (M.69, Pol Prats), Pedro Martín, Pablo Fernández (M.88, Pol Ballesteros).

Gérone

Juan Carlos, Arnau (M.46, Sarmiento), Jairo, Bernardo, Juanpe, Terrats, Gumbau, Aleix Garcia, Stuani, Bustos, Valery.

Buts

0-1, M.47, Stuani ; 1-1, M.56, Pablo Fernández ; 2-1, M.81, Pedro Martín.

Arbitre

Ávalos Barrera (catalan). TA : Quintanilla et Jannick (Nàstic) et Valery, Juanpe et Gumbau (Gérone).

Stade

Nou Estadi de Tarragone. 1821 ESP.

La pré-saison avance et l’équipe de Gérone continue de porter ses jambes pour atteindre la ligue en forme. Hier, Samu Sáiz, Calavera, Kebé, Juncà et Sylla ne se sont pas rendus à Tarragone et, d’autre part, le reste des gros titres, à l’exception d’Arnau, a accumulé quatre-vingt-dix minutes. Michel a commencé avec un 4-3-3 avec des côtés inhabituels comme Arnau à droite et Jairo à gauche. Au milieu, Terrats, Gumbau et Aleix Garcia devaient se charger de générer dans la salle des machines. Même ainsi, la pression suffocante que Raül Agné avait ordonnée à la sortie du ballon a fait que Gérone ne se sentait jamais à l’aise. Le Nastic, qui tout le jeu était supérieur à la Gérone, il aurait été possible d’accéder au tableau d’affichage dès la première mi-temps.

A la reprise, Stuani a montré qu’il va bien devant le but et a ouvert le score après une belle remontée de Gumbau. Même comme ça, une boule d’arrêt déconnecter, où la défense de Gérone n’était pas assez forte, a permis à Pablo Fernández d’égaliser le score après très peu de temps. À partir d’ici, les habitants de Gérone manquaient d’air et étaient débordés par un Nastic qui a culminé le retour merci à Pedro Martín après une passe décisive dans la surface de Pol Prats pour remporter son trophée.