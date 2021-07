Gérone commence une nouvelle aventure

11/07/2021 à 19h20 CEST

Carles Rosell

L’équipe de Gérone met fin à ses vacances et la pré-saison commence demain. Il le fait avec les tests PCR, avant d’effectuer les visites médicales habituelles demain. Mercredi, Míchel Sánchez aura sa première séance d’entraînement à La Vinya.

En attendant d’annoncer les nouvelles arrivées et départs dans les semaines à venir, le coach travaillera avec 25 joueurs pour l’instant. Il s’agit de Juanpe, Samu Sáiz, Gumbau, Sylla, Bernardo, Valery Fernández, Jordi Calavera, Ibrahima Kébé, Arnau Martínez, Ramon Terrats et les porteurs Juan Carlos et Ortolá. Aussi avec les joueurs prêtés qui reviennent à la discipline rojiblanca comme Zeballos, Gallar, Mojica et Jairo. Outre les jeunes Pau Víctor, Jonathan Morilla, Ricard Artero, Gabri Martínez, Jonathan Dubasin, Àlex Sala, Nil Sauret, Ylias et Oriol Comas.

Les footballeurs de la première équipe aiment Stuani, Santi Bueno et Diamanka Ils ne seront pas incorporés avant quelques jours pour des raisons personnelles. De son côté, Iago López fait partie des joueurs qui reviennent de prêt mais comme il n’entre pas dans les plans du club, il n’a pas été cité.