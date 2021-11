Gérone continuera à travailler à La Vinya

16/11/2021 à 19:51 CET

Marc Brugues

Ce n’est pas à côté de Montilivi. Ni dans la ville de Gérone. Même comme ça, en un quart d’heure mal compté en voiture, les joueurs et techniciens de Gérone sont plantés chaque jour au PGA Catalunya s’entraîner à La Vinya. Certaines installations que tous les entraîneurs qui ont travaillé font des merveilles et assurent qu’elles sont de « premier niveau », bien qu’elles ne soient pas la propriété de Gérone. Le club les loue depuis l’été 2017, quand, alors à Primera, il a signé un contrat avec la PGA pour quatre ans qui se termine en janvier. Avec l’équipe de First, l’intention était de construire leur propre Sports City et en faire le centre de formation et d’opérations de l’équipe. En fait, c’était l’un des messages les plus clairs de Marcelo Claure lorsqu’il a atterri dans l’entité en août 2020.

Même ainsi, la situation sportive dessine un scénario très différent, avec l’équipe en deuxième A, et des revenus très différents de ceux qu’il y aurait dans la catégorie la plus élevée. Sans sa propre ville sportive et avec le contrat sur le point d’expirer, Gérone, évidemment, ne restera pas sans endroit pour s’entraîner. Le club discute avec les propriétaires de la PGA Catalunya pour prolonger le lien au-delà de janvier et le prolonger de quelques années. Les pourparlers sont sur la bonne voie et un accord devrait bientôt être trouvé.

Les installations de Vinya occupent une superficie de 20 000 mètres carrés à l’intérieur du PGA et ils ont deux terrains d’entraînement – un de 110×72 m., d’herbe hybride, et une autre de 160x72m. de gazon naturel.