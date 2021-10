Gérone doit gagner pour échapper à la relégation

24/10/2021 à 21h00 CEST

Carles Rosell

Les alarmes continuent d’être activées à Montilivi, bien qu’avec une victoire les choses soient vues sous un autre angle. Gérone a notamment pu stopper sa chute libre dans son élan et a pris jeudi dernier Anduva (1-2). Il a offert une heure d’optimisme, une image qu’il veut transférer demain contre un Saragosse qui enchaîne huit matchs sans perdre, malgré le fait qu’il ait égalé les sept derniers. Les maños marquent actuellement la frontière avec permanence, avec les mêmes points, 11, que ceux de Míchel. L’équation a une solution facile. S’ils gagnent, Gérone sortira du puits, où ils sont installés depuis trop longtemps.

« Dejà vu » par rapport à la dernière avant-première. Le tirage ne sera pas touché et misera à nouveau sur les trois centraux. Les victimes sont également les mêmes. Toujours en cale sèche Pol lozano et un autre milieu de terrain comme Ramon Terrat. les rejoint David Junca, qui n’a plus joué depuis le 3 septembre et n’a pas encore récupéré. Seuls doutes : savoir si Jaïro est à cent pour cent après son retour de Miranda avec un malaise, et voyez si Bustes continuera d’être le propriétaire ou Stuani sera neuf.

Saragosse, quant à elle, perd Narvaez à cause de quelques désagréments. Rejoint les absences pour cause de blessure de Carlos Vigaray et Dani lasure. La principale nouveauté est le retour de Javi ros, bien qu’il ne démarre pas.