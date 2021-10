Gérone et Almería se rencontrent dans l’un des classiques de Second

in

02/10/2021 à 20:17 CEST

Marc Brugues

Quatre mois après le 3-0 lors du match aller des demi-finales des barrages de promotion qui ne leur laissait pratiquement aucune option, Almería sera de retour à Gérone demain. Il débarque avec le hashtag, un an de plus, de grand favori à la promotion directe détaché de deux déceptions consécutives à la promotion aux mains de Gérone. Deux barrages qui sont tous les deux tombés du côté de Gérone mais qui ont fait des duels entre Montilivi et Andalous des classiques de la catégorie dans cette étape moderne.

En ce sens, il faut se rappeler qu’au cours de la saison 2012-13, Almería et Gérone ont déjà disputé la finale des barrages lors d’une égalité dans laquelle le Gérone de RubisIl n’avait pas d’options (0-1 à Montilivi et 3-0 à la Méditerranée). Demain est présenté avec l’inconnu dont Gérone sera vue.

La boîte Michel et Almería se sont rencontrés trois fois dans la phase de promotion en première division, mais une poignée se sont également vus en championnat, parfois avec des joies et des déceptions partagées. L’équilibre général entre les deux équipes est défavorable aux Gironais qui, sur les 18 matchs, n’en ont gagné que 4 et fait match nul 6.

Les autres, 8, ont été des défaites. Montilivi est un stade d’où Almería a puisé beaucoup de pétrole malgré les deux éliminations des barrages ces deux dernières années. Sans aller plus loin, la saison dernière, les Andalous ont remporté la victoire grâce à un but controversé de Sadiq en position douteuse. Ce n’est qu’à la sixième visite que Gérone a pu battre Almería à Montilivi. Lors des cinq matches précédents, l’équipe de Gérone avait concédé trois défaites et seulement deux nuls.