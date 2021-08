Gérone et Las Palmas se partagent les points dans un match sans but (0-0)

22/08/2021 à 21:32 CEST

Le Gérone et le Palmiers à égalité à zéro lors de la rencontre qui s’est tenue ce dimanche dans le Stade Montilivi. Le Gérone est venu à la rencontre avec le moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 2-0 à Amorebieta. Du côté des visiteurs, Las Palmas n’a pas passé les tables avec un résultat de 1-1 contre le Valladolid réel. Avec ce résultat, l’équipe de Gerundian s’est classée en quatrième position, tandis que la Palmiers, pour sa part, est treizième à l’issue de la rencontre.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En deuxième période, les deux Gérone et le Palmiers Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Gérone a donné accès à Nahuel Bustos, Gabriel Martinez Aguilera, Alejandro Baena, Ibrahim Kébé et David Junque pour Dario Sarmiento, Gérard Gumbau, Samuel Saiz, Ramon Terrat et Jair Gauche, tandis que Las Palmas a donné accès à Maikel Mesa, Jesse, Clémente Mues et Péjino pour Enzo Loiodice, Adalberto Peñaranda, Alberto Moleiro et Sergi Cardona.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Christian stuani, Ramon Terrat et Juanpe par le Gérone déjà Enzo Loiodice, Adalberto Peñaranda, Clémente Mues, Alvaro Lemos, Jesse et Raul Navas par l’équipe de Palma.

Avec ce résultat, le Gérone il reste quatre points et le Palmiers avec un côlon.

Le lendemain de la compétition affrontera le Gérone loin de chez soi contre SD Ponferradina, tandis que Las Palmas affrontera dans son fief devant le Huesca.

Fiche techniqueGérone :Raúl Fernández, Álvaro Lemos, Erick Ferigra, Raúl Navas, Eric Curbelo, Sergi Cardona, Alberto Moleiro, Enzo Loiodice, Sergio Ruiz, Fabio González et Adalberto PeñarandaLas Palmas :Juan Carlos, Jair Izquierdo, Bernardo Espinosa, Juanpe, Martinez Arnau, Aleix Garcia, Ramon Terrats, Gerard Gumbau, Christian Stuani, Dario Sarmiento et Samuel SaizStade:Stade MontiliviButs:0-0