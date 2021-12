Gérone et le défi de commencer l’année avec triomphe

30/12/2021 à 17:48 CET

Marc Brugues

La pause pour les vacances de Noël est venue, sûrement, au meilleur moment de la saison de Gérone. Après un départ décevant, dont la descente a même été foulée, Michel Il a trouvé la clé et a réussi à faire réagir l’équipe avec une série de sept victoires, deux nuls et deux défaites (23 sur 33 points) au cours des deux derniers mois.

Cela a placé l’équipe de Gérone dans la zone des barrages à la fin du premier tour. Maintenir cet état de grâce sera le grand défi de Gérone à Huesca, lors du premier match de l’année. Cette fois aussi Michel devra surmonter les victimes, pour l’instant cinq, du Covid, qui en aura.

Gagner le premier match de l’année serait un bon signe à Montilivi. En fait, Gérone n’a pas commencé l’année avec une victoire depuis 2017 lorsqu’elle l’avait fait à Saragosse (0-2) lors de la saison de promotion. Depuis, Gérone n’a pas commencé l’année du bon pied. Au cours des deux campagnes de Primera, l’équipe a visité Valence et est revenue avec un minimum de butin. La première année, il a perdu contre Valence (2-1) et la seconde (18-19), à égalité dans le champ de Levante (2-2).

Il n’y a pas eu non plus de moyen de commencer avec le sourire les deux dernières saisons, en Second. Il y a deux ans, avec Pep Martí, l’équipe rojiblanco s’était inclinée au minimum à Vallecas contre le Rayo (1-0). La saison dernière, ceux de François ils n’ont pas pu avec Sabadell à Montilivi (0-0).