Gérone établit le sixième cap pour le ‘play-off’

20/05/2021

Activé à 21:54 CEST

Jordi Roura

Ajoutez et continuez pour un Gérone qui continue directement au ‘play-off». Pour Francisco, tout est en ordre, pendant un certain temps maintenant. Il fallait le gagner à Malaga et il a été gagné, avec des difficultés, bien sûr, en demandant le temps malgré le jeu contre dix à la minute 15 en raison de l’expulsion du centre de Mejías pour une attaque sur Stuani au centre du terrain. Mais c’est la deuxième division et ce sont ces matchs de chien à chien qui finissent par faire la différence.

Santi Bueno a résolu à la sortie d’un corner en seconde période un match que Gérone aurait pu condamner à la fin dans un solo contre Sylla qu’il n’a pas su se matérialiser uniquement devant Soriano. Avec si peu d’avantage, il était clair qu’ils souffriraient jusqu’à la fin malgré le fait que le rival ne jouait plus rien, et accumulaient de la fatigue en raison de leur infériorité pendant 75 minutes. Málaga a fini par réclamer un penalty aux mains de Bustos dans le dernier souffle de l’addition mais Moreno Aragón ne voulait rien savoir.

Il aurait également pu marquer une égalité lors du prochain match contre le but de Bueno, mais bien sûr, maintenant tout se passe pour Gérone, et comme cela s’est produit lundi contre le Sporting, la meilleure chance du rival s’est écrasé sur le bâton (Cristian).