Gérone facturera les membres en décembre

19/11/2021 à 20:56 CET

Marc Brugues

Gérone a annoncé hier que le mois prochain, elle commencerait à percevoir la deuxième tranche de l’abonnement saison 2021-22. Le club rappelle que 93% des abonnés n’avaient pas à payer le premier versement, car ils avaient accumulé un solde qu’ils pouvaient compenser.

« Maintenant, ils devront payer la partie correspondante aux matchs avec restrictions de capacité (entre 1 et 3 sur les 5 qui ont été joués) plus 5 matchs de ce premier tour qui ont eu une capacité de 100% » explique le club. Le club a pris cette décision car il part du principe qu’il n’y aura plus de restrictions et il sera possible de terminer le cours normalement.

D’autre part, l’entité a également rendu public que ce Noël seule la moitié de la carte de membre sera débitée et que l’autre partie sera débitée en juin. Ce sera la dernière fois que la carte de membre sera débitée à Noël car désormais le paiement se fera par saison naturelle et se fera en juin.

Cette année la validité de la Carte 2021 est exceptionnellement prolongée jusqu’en juin 2022, donc les membres ne recevront pas de carte physique à ces dates comme d’habitude mais ils pourront continuer à profiter des avantages avec la carte 2021 (réductions en magasin, billets, accès aux billets hors domicile, concours, tombolas).