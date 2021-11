Gérone fait trois autres victimes

20/11/2021 à 20:54 CET

Tatiana Perez

Gérone subit son énième revers après avoir confirmé les pertes de Jairo, Ureña et Valery, ce qui est douteux pour le match de demain contre la Real Sociedad B (19h) et il est fort probable qu’il ne se rendra pas à Saint-Sébastien. Míchel Sánchez a dû laisser jusqu’à sept joueurs à l’infirmerie, mais “il n’y a pas d’excuse& rdquor; pour l’entraîneur rojiblanco. « Nous allons tirer une équipe très compétitive& rdquor;, a-t-il assuré.

Malgré les « inquiets & rdquor; laissé par les problèmes physiques du personnel, a insisté sur le fait que « il faut aller plus & rdquor ;: »Il s’agit de la demande, de la capacité et de la non-conformité. Je pense qu’au cours des six ou sept derniers jours, nous avons bien fait les choses. Nous sommes plus compétitifs, compacts, et nous avons les jeux où nous voulons, mais on est encore loin de notre meilleure version& rdquor ;.

Míchel a mis en garde contre les dangers de la filiale de la Real Sociedad : « Nous devrions analyser 30 joueurs car la première équipe est à proximité et ils doivent également monter. Pas facile de trouver un onze de suite dans l’équipe de Xabi Alonso. Il va falloir avoir des idées claires& rdquor ;. Arnau reviendra après son passage dans l’équipe U19. « Comme il ne sait pas quel est son plafond, il doit exiger plus. Peut-être qu’à 22 ou 23 ans, nous parlons d’un joueur d’un autre niveau de vérité, bien que nous ne puissions pas nous concentrer sur lui. Il a une marge de progression & rdquor;, a-t-il commenté le défenseur catalan.