Gérone, intraitable à Montilivi

18/12/2021 à 11:51 CET

.

Gérone a dit au revoir ce vendredi 2021 et le premier tour de LaLiga SmartBank, consolidant sa belle séquence de jeu et ses résultats et ses brillants chiffres à domicile, en enchaînant la quatrième victoire à domicile contre Burgos (3-1), avec un but de Juanpe et un doublet de Stuani.

Lors de leurs quatre derniers matchs à domicile, l’équipe de Michel Sanchez, dans une dynamique ascendante claire et continue, ils ont consécutivement battu Alcorcón (3-1), Carthagène (2-0), Leganés (3-0) et Burgos.

Dans ces quatre matchs, Gérone a encaissé 2 buts et en a célébré 11. Parmi eux, 8, plus de 75%, portent la signature de Stuani, meilleur buteur de Segunda avec 14 réalisations. Le capitaine rojiblanco a célébré 12 buts lors des dix derniers matchs et ce dimanche, il a signé un nouveau doublé, aux passes de Alex Baena Oui Arnau martinez.

Les bons chiffres à domicile illustrent le présent passionnant de Gérone, qui a terminé la première moitié du championnat avec 23 des 33 derniers points, avec sept victoires lors des onze derniers matchs.

L’équipe est passée de la relégation à la sixième place et provisoirement aux barrages, en attendant les matchs de Las Palmas et Oviedo contre Eibar et Fuenlabrada.

Montilivi créera 2022 en souhaitant le retour à Primera qui s’est cruellement échappée en 2020 et 2021.