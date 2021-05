Gérone jouera sa cinquième “ éliminatoire ” avec l’illusion de la rédemption

25/05/2021 à 10h10 CEST

Avec le triomphe subi ce lundi face à Alcorcón (1-0), Gérone s’est qualifiée pour sa cinquième ‘playoff’ de promotion en Première Division, et la deuxième consécutive, et elle va maintenant affronter la promotion avec le rêve de se racheter de la finale a cruellement perdu contre Elche il y a à peine un an et est revenue dans l’élite.

Plus tôt, ce dimanche, l’équipe se rendra à Carthagène dans l’un des matchs de la dernière journée de la ligue régulière et avec la possibilité de terminer troisième, quatrième, cinquième ou sixième. Après 41 matchs, Gérone est cinquième aujourd’hui, avec les mêmes 70 points que Leganés, troisième, et Almería, quatrième, et avec trois de plus que Rayo, sixième et cinq de plus que Sporting, septième.

Alors qu’il semblait déjà un peu moins qu’une utopie que Gérone puisse se retrouver dans des places de promotion en séries éliminatoires, l’équipe, dirigée par Francisco Rodriguez, a réagi pour enchaîner les sept victoires consécutives actuelles.

L’équipe de Montilivi a réalisé 31 points sur les 36 derniers possibles, et n’a guère subi de défaite ces 12 derniers jours. Dans cette section de la compétition, il a réduit le Sporting jusqu’à 17 points, par exemple, et a grandi jusqu’à ce qu’il entre dans un combat dans lequel il n’était pas attendu et dans lequel il est désormais le grand favori, en raison de la dynamique des résultats.

Gérone a atteint la dernière et décisive partie du parcours dans un état de forme brutal, et va maintenant affronter la promotion avec un maximum de confiance et avec l’illusion de se débarrasser des frustrations des quatre précédentes séries éliminatoires.