Gérone : la première étape de la énième tentative d’ascension

Deux mois après s’être retrouvée avec du miel sur les lèvres, Gérone entame une nouvelle saison et il le fait, encore, avec lui objectif promotionnel À l’honneur. Toujours avec la main-d’œuvre en construction et en attente de pièces Pour reconstituer le puzzle, l’équipe reçoit à Montilivi un Amorebieta qui fera ses débuts en deuxième division.

Míchel Sánchez, remplaçant de Francisco Rodríguez sur le banc catalan, a le victimes des blessés Santi Bueno et Valery Fernández à affronter le premier de deux matchs consécutifs à domicile. Le technicien demande à l’équipe d’être “compétitif” et que “illusion“à son hobby.

Demain, le stade aura une 3 360 spectateurs maximum. Ajouter les trois premiers points est “objectif numéro un“bien que Míchel ait reconnu qu’il le voulait”être dans le sac“des candidats à monter.

Un autre objectif a l’Amorebieta, récemment promu, et que apparaîtra à Gérone avec six absences. Markel Lozano est suspendu, alors qu’ils traînent des problèmes physiques Mikel Zarrabeitia, Aitor Aldalur et Iker Bilbao. Ils ne sont pas par décision de ñigo Velez tellement de Benat Garro en tant que troisième gardien de l’équipe, Unai Marin.

Compositions probables :

Gérone : Juan Carlos, Calavera, Bernardo, Juanpe, Juncà ou Jairo, Terrats, Gumbau, Aleix Garcia, Samu Sáiz, Stuani et Sylla ou Bustos

Amorebieta : Saizar, Ozkoidi, Aimar, Arregi, Luengo, Seguín, San José, Etxaburu, Mikel Álvaro, Unzueta et Obieta

Stade: Montilivi

Temps: 19h30

Arbitre: Gálvez Rascón (C. Madrileño)