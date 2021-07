Gérone maintiendra son engagement envers la carrière

in

15/07/2021 à 18:59 CEST

Marc Brugues

L’un des piliers du projet des propriétaires de Gérone est le campus depuis des années. L’engagement dans le football de base a été fort ces derniers temps jusqu’à créer une structure solide et voir les premiers fruits en équipe première (Valery, Terrats, Kebé, Arnau…). L’idée ne sera pas touchée cette saison avec la ferme intention de continuer à travailler et à construire la Gérone du futur.

Même ainsi, pour rester aux portes de Primera l’Académie n’évitera pas le réajustement que subira le club. La coupe ne sera pas dramatique mais il faudra que le football de base s’adapte à la réalité. « Comme toutes les structures de club, l’Académie devra être réajustée. Même comme ça, le pari continue d’être solide et très fort. Nous avons une base structurelle et un potentiel que nous ne perdrons pas & rdquor;, assure le directeur de l’Académie, Albert Syrie.

Gérone maintiendra la Résidence des Hortes pour une autre année. Ce sera, oui, sans avoir autant d’habitants, car entre 7 et 8 places seront perdues pour les jeunes footballeurs. En ce sens, la Syrie rappelle que malgré « la chirurgie & rdquor; qu’il y aura dans certaines situations, le jeu économique pour le football de base « sera assez important pour maintenir une structure solide et tournée vers l’avenir & rdquor; et « n’impliquera pas une perte de potentiel & rdquor ;.

D’un autre côté, le club finalise un match amical contre Llagostera à Palamós pour le 1er août.