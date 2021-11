Gérone | Marc Gasol joue avec le coeur

Marc Gasol a été deux fois Champion du Monde et bien d’autres de L’Europe  avec la Sélection, avec laquelle il a également accroché deux médailles d’argent olympiques; il a gagné la bague nba avec les rapaces de Toronto; a franchi le pas initial de un All-Star avec son frère Pau; a été choisi Meilleur défenseur de la ligue nord-américaine, en soumission avec James Lebron; a fait partie de Meilleur Quintette; a conquis un Ligue avec Barcelone et une EuroCup avec l’Akasvayu; a été MVP ACB… Marc a gagné presque tout ce qui peut être gagné au basket, il a réalisé le rêve de n’importe quel joueur. Pour cette raison, et bien que il a déjà 36 ans, aurait pu poursuivre sa carrière dans une équipe leader sur le continent : le Vertus de Bologne, qui conduit Sergio Scariolo, et le Barca on a frappé à sa porte. Il aurait même pu, s’il l’avait proposé, suivre une année de plus en NBA, où il a milité 13 saisons. Mais c’est peut-être pour ça que, parce qu’il a déjà tout essayé, Marc a préféré s’habiller court pour jouer pour le club qu’il a fondé et qu’il préside, Basket de Gérone, dans le LEB Oro.

Marc va changer le confort sur les voyages NBA pour le voyager en autocar pour l’Espagne ; les éblouissants pavillons américains du centres sportifs municipaux; pulse avec des stars mondiales pour des duels avec joueurs anonymes pour le grand public… « Mais jouer dans la Gérone c’est ce que je voulais », affirme Marc, joint à cette ville par « Une relation affective», Les deux années où il a concouru là-bas et qui l’ont catapulté aux États-Unis. Une telle décision peut surprendre, mais elle l’est moins dans Marc, une personne attentionnée, qui a déjà été vu, entre autres actions, à la rescousse avec Open Arms. Avec un palmarès brillant, et une économie déterminée, au milieu du Gasol Il a gagné le droit de jouer où il veut, de s’amuser à sa manière, de rivaliser avec son cœur…