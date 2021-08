Gérone met fin au contrat de l’attaquant uruguayen Joaquín Zeballos

in

27/08/2021 à 17h00 CEST

.

Gérone a annoncé ce vendredi avoir conclu un accord avec l’attaquant uruguayen Joaquín Zeballos pour résilier le contrat qui les liait, après seulement six matchs en tant que rojiblanco et sans avoir marqué un seul but avec le club de Montilivi.

Zeballos, 24 ans, a débarqué à Gérone en mars 2020, juste avant la pandémie de coronavirus contraint à l’arrêt du championnat et venant de la jeunesse uruguayenne Las Piedras. Il a clôturé sa première saison dans le football européen (19-20) avec seulement 126 minutes avec Gérone et la saison dernière, il a joué en prêt pour le Barça B, avec qui il a disputé 13 matchs, sans but, en deuxième B.

Pas de place dans l’effectif, puisque le club a accordé les deux places extra-communautaires autorisées en deuxième division aux Argentins Nahuel Bustos et Darío Sarmiento, l’entité et le joueur uruguayen ont opté pour la résiliation du contrat, et maintenant Zeballos sera à la recherche d’une nouvelle équipe en tant qu’agent libre.