Gérone ne sera pas seule samedi à Can Misses

09/12/2021 à 06h30 CET

Marc Brugues

« C’est nous qui devons accrocher les gens », Míchel a dit plus d’une fois. La bonne dynamique des dernières journées a permis à Gérone de prendre son envol et de se rapprocher des positions de play-off. Bien que les fans n’aient jamais cessé d’être avec l’équipe et de les soutenir, l’arrivée de la pandémie en mars 2020 et les restrictions ont obligé les fans à regarder à distance de nombreux matchs à domicile et à l’extérieur.

Malgré cela, Gérone a maintenu sa masse sociale et continue de dépasser les 9 000 abonnés. Lundi face à Leganés, Montilivi présentait déjà une entrée de plus de 5 000 spectateurs malgré le froid et, pour après-demain à Ibiza, le premier atterrissage massif d’adeptes en près de deux ans est attendu. L’heure du match (16h00) et le bas prix des vols – hier matin pour 20 euros on pouvait aller et retour le même jour – a fait remonter le moral de nombreux fans allez voir le match dans Can Misses.

Huesca, le Miniestadi, Tarragone, le Madrigal, Almería, Alcorcón ou encore le Bernabéu ont été quelques-uns des champs qui ont vu des déplacements massifs de Gérone. Saturday Can Misses sera ajouté à la liste. Le stade, d’une capacité d’environ 6 200 spectateurs, comptera plus d’une centaine de fans de Gérone Ils n’ont pas réfléchi à deux fois en voyant à quel point le voyage était abordable. Les horaires de retour sont tout à fait raisonnables : 20h15 ou 22h10.

Les billets sont en vente au magasin du club à Montilivi jusqu’à aujourd’hui et sur le site d’Ibiza, vous pouvez également acheter.