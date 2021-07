Gérone notifie trois positifs pour le coronavirus

in

13/07/2021 à 12:47 CEST

Gérone a signalé ce mardi que trois joueurs ont été testés positifs au COVID-19 dans les tests qui ont été effectués avant de reprendre l’entraînement pour débuter la pré-saison du stage 2021-22.

Le club a rapidement activé le protocole sanitaire de la Liga et du Conseil Supérieur du Sport (CSD) et les joueurs touchés sont isolés et mis en quarantaine chez eux, en attendant de vaincre le coronavirus.

La Gérone Revenir ce lundi pour travailler, 22 jours après avoir perdu contre le Rayo Vallecano en finale de la promotion en première division. Les principales absences de l’attaquant Cristhian Stuani, qui a prolongé il y a une semaine son contrat avec Gérone jusqu’en 2026, du défenseur Santi Bueno et du milieu de terrain Pape Diamanka, qui a joué l’an dernier en prêt à Albacete.

Au total, 25 footballeurs, en plus du nouveau personnel d’entraîneurs dirigé par Míchel Sánchez, ont subi les tests PCR, comme étape préliminaire aux tests médicaux au début du cours et au début de l’entraînement. Mercredi, Míchel dirigera déjà sa première séance d’entraînement, juste un mois avant de recevoir la visite d’Amorebieta dans l’un des matchs de la première journée de LaLiga SmartBank.