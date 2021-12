Gérone passe du désespoir à l’ambition

19/12/2021 à 22:02 CET

Tatiana Perez

Maintenant oui. Le Gérone peut maintenant manger le nougat tranquillement. Le nul d’Oviedo sur le terrain de Fuenlabrada (0-0) a confirmé hier que ceux de Michel Sanchez Ils clôturent le premier tour en play-offs de promotion, après avoir décroché la sixième place vendredi dernier grâce à la belle victoire contre Burgos (3-1).

Le résultat des Asturiens et la défaite de Las Palmas contre Eibar (0-1) leur permettent de rester dans la zone de promotion avec 31 points, le même que les Canaris mais avec le goal average en faveur (29). Alors que l’ascension directe reste à 8 points, la baisse s’éloigne à 11. Et que les rojiblancos soient venus se voir dans la partie basse du classement. Montilivi est passé du désespoir à l’ambition. Car en voyant comment l’équipe joue, l’enthousiasme des fans est monté en flèche pour le deuxième tour.

Les doutes ont commencé à surgir au début du parcours car Gérone n’avait pas tout à fait touché le but. Seuls les cinq premiers jours s’étaient écoulés, lorsque le Michel ils tombèrent pour la première fois. L’équipe semblait s’être égarée. Mais le tournant est venu contre Huesca, malgré la défaite, avec le changement de système. La défense de trois centraux qui caractérise tant l’équipe de Gérone. « C’est Gérone que je veux », a-t-il déclaré convaincu Michel. L’idée du coach a fait son chemin et depuis qu’ils ont quitté la descente avec une victoire à Fernando Torres (1-2), ils n’ont plus marché dessus et ne font que lever la tête.