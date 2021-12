Gérone peut faire le saut dans le classement si elle brise le mur d’Ibiza

10/12/2021 à 20h00 CET

Tatiana Perez

Si Gérone est en mesure de donner une continuité au niveau de jeu demain à Can Misses (16h / Movistar LaLiga), cela peut bien toucher la table. Seuls trois points séparent les rojiblancos du barrage, ce qui signifie qu’une victoire contre Ibiza mettrait le de Michel Sanchez dans la lutte pour la promotion – en attendant les résultats de Las Palmas et Oviedo.

Le technicien récupère Junca et Kébé et il reste à voir comment il distribuera les minutes lors du premier match des trois qu’ils affronteront en six jours. Après Ibiza, Huesca jouera la semaine prochaine en Coupe (mardi) et Burgos (vendredi). Il n’y aura pas de repos, mais il y aura du temps pour cela.

Stuani sera la principale menace de Gérone pour mettre fin à la sécurité défensive de ceux de Image de balise Juan Carlos Carcedo, un rival qui coûte cher à marquer mais qui n’a pas vu de but depuis un mois. Javi lara et Morilles sera disponible pour l’ensemble céleste.

ALIGNEMENTS PROBABLES

Ibiza: Germán Parreño; Grima, Goldar, Juan Ibiza, Morillas ; Appin, Manu Molina; Miki Villar, Guerrero, Javi Lara et Castel.

Gérone: Jean Charles; Arnau, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Jairo ; Aleix Garcia; Álex Baena, Pol Lozano; Samu Sáiz et Stuani.

Arbitre: De la Fuente Ramos (comité de Castilla y León).

Stade: Can Misses, 16h.