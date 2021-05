Gérone, pour la cinquième une décennie plus tard

11/05/2021 à 19:07 CEST

Carles Rosell

Au meilleur moment, Francisco Girona a mis au point la formule du succès. L’équipe arrive en pleine forme à la fin de la saison, prêt à confirmer au plus vite sa présence dans un play-off qui paraissait quasiment impossible il y a quelques semaines à peine. Sa séquence est pour le cadrage. Et ça pourrait être mieux si lundi il remportait un duel entre coqs à Montilivi.

Recevez le sport avec une double récompense. En cas de victoire, il renforcera sa candidature à la promotion, avec même des options pour être quatrième en fonction de ce que fait Leganés. En outre, remportera son cinquième match consécutif. Quelque chose qui semble facile, mais qui ne l’est pas du tout. L’équipe, depuis qu’elle a fait le saut vers le football dit professionnel en 2008, n’y est parvenue qu’une seule fois. Et c’était il y a dix ans.

Le précédent en question est daté dans la saison 2010/11. Avec Raúl Agné sur le banc, la 27e journée s’est terminée avec une cinquième place honorable après avoir envoyé le Grenade (2-0) dans un Montilivi rempli à ras bord.

C’était le cinquième d’affilée. Avant, ils étaient tombés Nàstic (2-1), Huesca (0-1), Alcorcón (3-1) et Villarreal B (0-1). Depuis, Gérone n’a plus pu le répéter. Pas au cours de la promotion historique au rang de premier, quand il a réussi à enchaîner quatre victoires et l’a fait trois fois. Mais cinq, pas moyen. Ce lundi, une autre opportunité pour y parvenir.