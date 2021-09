Gérone réalise deux augmentations de capital

in

28/09/2021 à 20h00 CEST

Carles Rosell

C’est en avril dernier que Gérone a annoncé deux augmentations de capital d’un montant de 3,9 et jusqu’à 16 millions d’euros. Décision avec le feu vert lors de l’Assemblée Générale des actionnaires en mai. Quatre mois plus tard et sans aucune nouvelle à ce jour, le club a publié hier que les deux opérations avaient été menées à bien.

Le premier, de 3.999.960 euros tandis que le second a finalement été de 15.996.000. Au total, 19 995 960 euros qui permettront à Gérone, entre autres, de corriger le déficit de la saison dernière et le dépassement de limite de salaire que porte l’équipe.

Sur les près de 20 millions de prolongations, la moitié a déjà été utilisée pour couvrir les pertes de l’année écoulée. Sur les 10 restants de LaLiga, par règlement, seules les deuxièmes équipes peuvent consacrer 25 % à l’amélioration de la limite de salaire et, par conséquent, 3 millions iront à l’équipe.

Malgré cela, le plafond est encore dépassé avec l’autorisation du concours. Ces derniers mouvements ne changent pas le gâteau de l’actionnariat de Gérone. Le City Football Group détient la plus grande part (47%) et est suivi par le bolivien Marcelo Claure (35%) et Père Guardiola (16%).