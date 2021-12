Gérone reçoit à Montilivi un Leganés épuisé par le coronavirus

12/05/2021 à 21h00 CET

Carles Rosell

Gérone, fort à Montilivi mais encore avec des absences, reçoit un Leganés appauvri par le coronavirus. Le club madrilène a annoncé que jusqu’à neuf membres de l’équipe première, dont trois joueurs, étaient testés positifs. Ils restent isolés mais sans symptômes significatifs, ils passeront donc à côté d’un crash qui, en principe, devrait être célébré.

Les noms des personnes touchées n’ont pas transcendé, bien qu’en regardant l’appel, il est fort probable qu’il s’agisse de Dure, Ruben Pardo et Sabin mérinos. Tous trois rejoignent les victimes déjà connues de Jon Bautista, Fede Vico et l’ex de Gérone Yoel barcenas.

Aussi les Catalans sont un peu boiteux dans l’équipe. Kébé et Junca ils sont sanctionnés, avec lesquels ils ne peuvent pas jouer. Sont toujours blessés Terrats, Borja García, Sarmiento, Pablo Moreno et le jeune homme Ureña. Valéry, Juanpe et éventuellement Bustes ils seront à nouveau disponibles.

Les files d’attente probables

Gérone: Juan Carlos, Arnau Martínez, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Jairo, Aleix García, Pol Lozano, Álex Baena, Samu Saiz et Stuani

Léganes: Riesgo, Palencia, Omeruo, Sergio González, Javi Hernández, Luis Perea, Gaku, Randjelovic, Eraso, Arnáiz et Garcés

Arbitre : Prieto Iglesias (C. Navarro).