Gérone rejoint l’ailier Álex Baena

19/08/2021 à 20h41 CEST

Tatiana Perez

Gérone a devancé les autres équipes pour tenir la promesse de Villarreal. Le club de Gérone a officialisé aujourd’hui l’incorporation de l’ailier Álex Baena. L’Andalou de 20 ans arrive en prêt sans option d’achat, sachant qu’il a un contrat jusqu’en 2025 et que le club de Groguet souhaite le récupérer en fin de saison avec plus d’expérience. Surtout, après avoir vu sa performance lors de ses débuts en Première Division et en Ligue Europa, où il a marqué deux buts pour aider les hommes d’Unai Emery à devenir champions.

Baena, qui avait plus d’offres, a jugé la proposition de Gérone attrayante. Il est devenu la quatrième recrue des rojiblancos cet été après Aleix García, David Juncà et Darío Sarmiento. En plus du retour de Nahuel Bustos.

D’autre part, Juanpe Ramírez a assisté aux médias pour évaluer la situation actuelle de l’équipe avant de recevoir dimanche à Las Palmas en qui sera un « match spécial & rdquor; pour la centrale. Le canari, qui est le dernier footballeur restant de la promotion en Première Division, en est à sa sixième saison à Montilivi « avec enthousiasme et envie d’atteindre de nouveaux objectifs & rdquor ;.

En ce sens, il a souligné le rôle de Míchel Sánchez qui « a eu des idées très claires et il nous répète chaque jour qu’il veut faire l’histoire à Gérone & rdquor ;. «Ce sera un match des plus difficiles car Las Palmas est une équipe qui veut le ballon, elle vous domine longtemps et cela vous fatigue. On va essayer d’avoir le ballon pour que ce soient eux qui souffrent sans. Ils ont une meilleure équipe que la saison dernière, inexpérimentés mais très affamés. J’y ai passé une grande partie de ma carrière, ça a duré huit saisons, et l’académie des jeunes est très bien & rdquor;, a-t-il ajouté.