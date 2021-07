Gérone, sur le point d’annoncer trois signatures

in

20/07/2021 à 20h19 CEST

Joan Bofill

Le silence de Gérone était justifié. Après avoir égalé les renouvellements de Juan Carlos et Cristhian Stuani et l’incorporation de Míchel Sánchez sur le banc, Quique Cárcel s’apprête à clôturer l’arrivée de trois footballeurs, qui devraient être annoncés tout au long de la semaine. Deux d’entre eux sont de vieilles connaissances: L’ailier de Riumors David Juncà et le milieu de terrain d’Ulldecona Aleix Garcia. Le troisième est l’Argentin Darío Sarmiento, prêté par Manchester City.

Mientras que el interés por Juncà y Sarmiento es sabido desde hace días, la sorpresa del mercado de verano podría ser el fichaje de Aleix García, que acabó la temporada en el Eibar y vistió la camiseta rojiblanca del Girona los dos años que la entidad disputó en Première division.

Les conversations avec Aleix Garcia, c’est sans équipementIls sont très avancés et la prédisposition du footballeur à revenir à Montilivi est absolue. Ce serait un coup dur sur la table de Quique Cárcel, très critiqué pour son immobilité, mais qui, sans attirer l’attention, aurait avancé à de nombreux clubs intéressés et obtiendrait les services d’une pièce qui, si elle se comporte bien, en Second peut être différentiel.

Aleix Garcia ne sera pas le seul à renouveler l’expérience, pourquoi David Juncà, libre après avoir joué avec le Celta, il reviendra occuper l’aile gauche. Le troisième en lice est Darío Sarmiento, un ailier talentueux de dix-huit ans, à qui Manchester City cèdera à Gérone pour prendre le tournage. La chose la plus importante est que Gérone commencera à fermer ses opérations. Les trois premiers arrivent.